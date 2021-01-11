Başkan Mahçiçek yerel basın ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi

Onikişubat Belediyesi Hizmet binasında düzenlediği programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Kahramanmaraş’ın yerel basını ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 11.01.2021, 16:01 11.01.2021, 16:57
Başkan Mahçiçek yerel basın ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi

10 Ocak’ın Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 11 Ocak’ta Belediye Hizmet Binasında Başkan Mahçiçek’in verdiği yemek davetinde bir araya gelen gazeteciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yemek yedi.

Fiziksel yatırımlarının yanı sıra sosyal projeleriyle de ön plana çıkan Onikişubat Belediyesi, şimdi ise sokak hayvanları için yaptırdığı kulübeleri dağıtmaya hazırlanıyor.

Pandeminin etkisiyle karınlarını doyurmakta zorlanan can dostlarımız için barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırdığı ahşap kulübeleri, ilçenin birçok noktasına bırakacak olan Onikişubat Belediyesi, bu konuda farkındalık oluşturarak insanlarımızı bilinçlendirmeyi de hedeflemektedir.

Programda konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir şu ifadelerde bulundu.

“Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de AK Parti için gazetecilerimiz mümtaz bir yerde. Bir üst bakışla siyasetçiye yön veren, tecrübelerini ve sahada gördüklerini, farklı bakış açısını siyasetçiye aktaran arkadaşlarımızsınız. O yüzden yaptığını işin kıymetini biliyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü tebrik ediyorum.

Onikişubat ilçesi kurulduğu 2014 yılından bu yana başkanımla omuz omuza çalışıyoruz. Biz insanın varlık olarak kıymetinin bilincindeyiz ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya gayret ediyoruz. Partimizin şiarı ve çıkış noktası budur. Başkanımızın yaptığı hizmeti çok değerli buluyorum. Bugün burada gördüğünüz sokak hayvanları için yapılan çalışmanın bir kısmı. Devamının gelmesini temenni ediyorum. Başkanıma bu güzel çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Kara ise şu sözlere yer verdi.

“Medeniyetimizin ve insanımızın canlıların tümüne ne denli hassasiyet gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Onikişubat Belediyemiz de çok güzel bir çalışma yaparak hassasiyetini göstermiştir. İnşallah bu hizmetler karşılığını bulur ve daha güzellerini yapmaya gayret ederiz. Başkanıma teşekkür ediyor, basın mensubu arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şu şekilde konuştu.

“Onikişubat Belediyesi olarak hem fiziki anlamda hem de sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerine mümkün mertebe ulaşmaya çalışıyoruz.

Pandeminin etkilerini azaltmak için ilçemizde ekibimizle birlikte binlerce maske, sağlık paketi dağıttık. Kamu kuruluşlarından özel sektör binalarına kadar her yerde ilaçlama yaptık. Bugün de bu çalışmalarımızın dışında dünyamızı başka canlılarla paylaştığımızın bilincinde olarak yaptırdığımız bu kulübeleri ilçemizin farklı noktalarına yerleştireceğiz.

Daha önce bin kuş evi, bin 750 kedi evi dağıttık. Bugün de diğer sokak dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması ve barınabilmesi için barınaklarımızı dağıtacağız.

Kahramanmaraş’ımıza doğru ve tarafsız haber ulaştırarak kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Teşrifinizle bizleri onurlandırdınız. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum.”

Sokak hayvanlarına kulübelerin dağıtımı öncesi yapılan tanıtım toplantısından sonra basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Başkan Mahçiçek, basın mensuplarının verdiği davete gösterdiği teveccühten memnuniyetini dile getirdi. Başkan Mahçiçek, Gazeteciler Günü’nü verdiği küçük hediyelerle kutladı. Karşılıklı iyi dilek temenniler ile programı sonlandırıldı.

#Onikişubat Belediyesi
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