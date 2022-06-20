Başkan Mahçiçek “Yılın Babası” seçildi
Kahramanmaraş kent merkezinde faaliyet gösteren Medya yayın grubunun yaptığı ankete göre Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yılın babası olmaya layık görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 13:45
Kahramanmaraş Onikişubat’ın başarılı Belediye Başkanı Expo 2023 fuarının mimarı metropol ilçemiz Onikişubat’ı Dünya’ya taşıyan Başkan Mahçiçek ilçeye yaptırdığı büyük hizmetlerin yanında özellikle de Down sendromlu çocukları da düşünerek yaptığı yatırımlarla çocukların şefkatini ve sevgisini kazanıp aileler tarafından dualar alıp örnek bir çocuk dostu, çocuk sevgisi ile çocukların gönlünde taht kuran Onikişubat İlçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Maraş Medya Yayın Grubu’nun yaptığı anketler sonucunda yılın babasına layık görüldü.
Yılın babası Hanefi Mahçiçek’e tüm hizmetlerinden dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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