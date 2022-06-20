Başkan Mahçiçek’e Pakistan’dan EXPO 2023 ziyaret

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in başarılı çalışmaları sonucu kente kazandırılan ve vizyon projelerinden biri olan Uluslararası EXPO 2023, ulusal anlamda devletlerden, yerel anlamda ise belediyeler ve kurumlardan büyük ilgi görüyor. Açılışına uzun süre olmasına rağmen şu ana kadar 25 ülkenin katılmak için başvuru yaptığı EXPO 2023, tarihten gelen bağ ve kültürel yakınlığıyla bilinen dost ülke Pakistan’ın da dikkatini çekti. Uluslararası EXPO 2023 Projesi’ni yakından görmek ve bilgi almak için Kahramanmaraş’a gelen Pakistan Ülke Komiseri Abdul Wahid, Başkan Mahçiçek’i makamında ziyaret etti. Misafirine ilk olarak belediye hizmet binasını gezdirerek Kahramanmaraş ve Onikişubat hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sonrasında ise tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ü anlattı. EXPO 2023’ten çok etkilendiğini belirten Wahid, EXPO 2023 ile iki ülke sanayicileri ve iş insanları arasında ekonomik ve kültürel işbirliğinin artacağına inandıklarını söyledi.

“İki kardeş ülkenin Kahramanmaraş’ta buluşmasından mutlu olacağız”

İlk olarak selamlama konuşması yapan Başkan Mahçiçek, Türkiye ile Pakistan devleti ve halkı arasında kadim bir dostluğun bulunduğunu belirterek, “Kardeş Pakistan’ın temsilcisi değerli kardeşimi aramızda görmekten son derece mutluyuz. Kendileri de bildiği gibi Pakistan devleti ve halkıyla kardeşliğimiz mükemmeldir. Neredeyse milletleri kardeş olan iki ülkeyiz. İki kardeş ülkenin Kahramanmaraş’ta buluşmasından son derece mutlu olacağız. Pakistan’ı en iyi şekilde temsil edebilmeniz için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Türkiye bahçesi gibi görerek, Pakistan bahçesiyle ilgileneceğiz. Şehrimize hoş geldiniz. Umarım ve temenni ederim ki Pakistan’da da hep birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

“Pakistan, EXPO 2023’de muhteşem bir bahçe kuracak”

Pakistan Ülke Komiseri Abdul Wahid de, Pakistan olarak EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ta muhteşem bir bahçe kuracaklarını söyledi. Pakistan’ı bütün değerleriyle Kahramanmaraş’a taşıyacaklarını belirten Wahid, “Pakistan’ı temsil edebilmemiz için sunduğunuz imkân dolayısıyla teşekkür ediyorum. Pakistan, EXPO 2023’de muhteşem bir bahçe kuracak. Pakistan’ın bütün kültürünü temsil edeceğiz. Tüm inşalar bahçemizi gezdiklerinde bizim kültürümüzü burada görmekten mutlu olacak. Daha önce Pakistan’ı 25 defa temsil ettik. Daha önce Antalya’da da Pakistan Pavilyonu’nun Genel Komiserliğini yaptım. Ayrıca Ankara’daki Pakistan Büyükelçimizi de buraya getireceğiz, güçlü bir şekilde Pakistan’ı temsil ettiğimizi herkese göstereceğiz. Büyükelçimiz de sizinle tanışmaktan büyük mutluluk duyacaktır. Bahçeyi tam zamanında tamamlayacağız ve çok özel bir bahçe olacak. Pakistan’ın gerçek bir fotoğrafını buraya taşıyacağız. Tekrar bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak büyük bir onurdu. Biz de sizleri Pakistan’da ağırlamaktan büyük onur duyarız. Devletim adına sizleri Pakistan’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Pakistan Ülke Komiseri Abdul Wahid, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’ın rehberliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezerek, yakından bilgi aldı.