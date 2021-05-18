Başkan Mahçiçek’in 19 Mayıs Mesajı!

Başkan Mahçiçek, “Milli Mücadelemizin başlangıcı sayılan bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmiş olması, Atatürk’ün gençlere ve genç fikirlere ne denli önem verdiğini göstermektedir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan başlayan yolculuk 19 Mayıs’ta Samsun’a varışla Milli Mücadelemizin fitilini ateşlemiştir. Atatürk’ün Samsun’u seçmesinin nedeni, işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biri ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan bir kapı olmasıydı. Bunu öngören Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Mücadelesinin başlangıç noktası olarak Samsun’u seçmiş, Türk Milletinin desteğini arkasına alarak Milli Mücadeleyi başlatmıştır.

Gazi Mustafa Kemal bu özel günü gençlerimize armağan ederek gençlerimizin istiklalimiz ve istikbalimizde ne denli büyük rol oynayacaklarını biliyordu. Nitekim gençlerimiz 15 Temmuz’da da demokrasimize sahip çıkıp vatanımızı düşmanın emellerine teslim etmeyerek kendilerine niçin güvenildiğini bir kere daha ispatlamış oldular.

Biz de Onikişubat Belediyesi olarak her proje ve yatırımımızda gençlerimize daha fazla önem veriyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız, Bilgi Kültür Evlerimizde oluşturduğumuz ders çalışma ortamlarımız, yüzme havuzlarımız ve spor tesislerimizle gençlerimize hizmet ediyoruz. Kitap okuma yarışmaları, ses yarışmaları, sosyal medyadan duyurduğumuz interaktif çalışmalar ile farklı alanlarda kendilerini göstermeleri için çalışıyoruz. Gençlerimizin eğitim alanında bir eksiklikleri kalmasın diye, kırsal mahallelerimize 7 ortaokul ve liseyi yurtlarıyla beraber yaparak ilçemize kazandırdık.

Biliyoruz ki yarınımız, bugünün gençlerinin elindedir ve onların eğitimleri, donanımları için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizde şehit olmuş atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Gençlerimizin de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, her daim onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”