Başkan Mahçiçek'ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı!

Kahramanmaraş güzel bir memleket gerçekten. Kurtuluş Bayramı bizim bayramlarımızın içerisinde gerçekten özel bir yeri olan bir bayram. Çünkü Kahramanmaraş’ı birçok alanda başkent diye anarız hep ama esas “istiklalin” başkentiyiz. Bu ülkede Kurtuluş mücadelesini başlatan öncülük eden bir memleket varsa o da Kahramanmaraş’tır. Zaten bunu da devletimiz Kurtuluş savaşımız dan sonra değerlendirmiş. Türkiye Büyük millet meclisi tarafından Kahramanmaraş’ımıza tümüne kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmesi uygun görmüş.



Dolayısıyla geçmişimizin, atalarımızın bu memleketi bize kanıyla canıyla mücadele ederek kazandırdığı bu memleketlere, Bizde onların gelecekleri olarak sahip çıkacağız daha iyi noktalara daha üst düzeylere çıkartmak için gayret edeceğiz.



Kahramanmaraş kültürüyle, yemekleriyle ve gastronomisiyle hemen her alanda İnşallah gelecekte çok daha üst düzeylerde çok daha iyi noktalarda olacak. Kahramanmaraş’ımızın da marka değerini inşallah daha da yükseklere taşıyacağız.” MUHABİR: GÖKHAN ÇALI