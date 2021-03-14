Başkan Mahçiçek’ten, 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Mahçiçek mesajında, “her şartta, ne olursa olsun, yurt içinde ve dışında görev yapan tüm doktorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“14 Mart, 1827 yılında Türkiye’de ilk cerrahhanenin kurulduğu ve ilk modern tıp eğitimlerinin başladığı gün olarak kabul edildiğinden, ülkemizde bugün, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Her mesleğin zorlukları olduğu gibi, doktorluk da ayrıca fedakârlık isteyen, gece-gündüz demeden, insanların halet-i ruhiyeleriyle beraber, dertlerine de şifa aradıkları, özel ve kutsal bir mesleklerden biri.

14 Mart dolayısıyla, il merkezimizde bulunan bütün doktorlarımıza, her yıl olduğu gibi, bu yıl da küçük de olsa bir hediye takdim ettik. Bizlere yaptıkları fedakârlığın karşılığı olamaz elbette. Kendilerini bugünde unutmadığımızın nişanesi olarak verdiğimiz hediyelerle bayramlarını kutladığımız doktorlarımıza, pandemi döneminde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu kapsamda tüm doktorlarımıza “şifa reçeteleri yazmaları” dileklerimi ileterek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyor, hayatlarında başarılar diliyorum.”