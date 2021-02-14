Başkan Mahçiçek'ten 40 yıllık evli çiftlere sürpriz! Görüntülü aradı, hediyeler gönderdi
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 40 yıllık evli olan Abdurrahman ve Fatma Pak çifti’nin sevgililer gününde görüntülü arayarak yanında oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 17:22 14.02.2021, 18:10
Onikşubat Belediyesi ekipleri, 40 yıllık evli çiftlere Başkan Mahçiçek’in selamını göndererek onlara sevgililer günü pastası ve gül hediye etti.
Pak çiftinin bu özel gününü kutlayan Başkan Mahçiçek,’bu özel günde mutluluğunuzu paylaşmak istedik Allah sizlere sağlık sıhhat versin’ ifadelerine yer verdi.
Abdurrahman Pak, bu özel günde bizleri unutmayan başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederiz dedi.
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