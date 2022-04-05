Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Avukatların, Türk yargı sisteminin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Adalet, tüm insanların ortak talebi ve beklentisi olmakla birlikte en temel insan hakkıdır. Yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası ve savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, yargının ve hak aramanın temel unsurlarıdır. 1958 yılından itibaren her yıl 5 Nisan, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi adına çaba sarf eden avukatlarımız için müstesna bir gün olan Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Hukuk devletinin temel ögelerinden biri olan savunma işlevini yerine getiren avukatlarımız, bireyleri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirerek ve bu hakların alınıp korunmasında yardımcı olarak değerli bir görevi yerine getirmektedirler. Avukatlarımız, üstlendikleri bu önemli görevle, adaletin sağlanmasına hizmet ettikleri gibi, vatandaşlarımızın devlete olan güvenlerini pekiştirmekte, vatandaş-devlet ilişkilerinin güven ortamında yürütülmesine de katkıda bulunmaktadır. Bireylerin ve toplumun hakkını savunarak, adaletin sağlanmasında etkin işlev üstlenen, her koşul ve ortamda onurlu ve saygın mesleklerini yürüten başta Kahramanmaraş Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, başarı, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.”