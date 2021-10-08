Başkan Mahçiçek’ten Abdülhamithan Camiinde çorba ikramı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her kesimden vatandaşına ulaşarak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Son olarak Abdülhamithan Camiinde kılınan sabah namazı sonrası cemaate ve vatandaşlara çorba ikram etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 11:47
Vatandaşlar, cami avlusunda kurulan sofralarda çorbalarını yudumlarken Başkan Mahçiçek ile sohbet etme imkânı buldu.
Zaman zaman ilçemizin muhtelif yerlerinde çorba ikramlarımı daha önce de olmuştu. Sonbaharın yüzünü gösterdiği bu günlerde cami cemaatimize bir ikram yapalım istedik. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte çorba ikramlarımız farklı yerlerde devam edecektir.
Başkan Mahçiçek, “bizler çok güzel bir dinin ve geleneğin mensubuyuz. Paylaştıkça çoğalacağını ve bereketleneceğini bildiğimiz aşımız, aynı zamanda kardeşliğimizi de pekiştiriyor. Birlik ve beraberliğimize katkı olacağını bildiğimiz bu ikramlarımızı tadan kardeşlerimize afiyet olsun diyorum” dedi.
26°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2021
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:26
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü