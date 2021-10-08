Başkan Mahçiçek’ten Abdülhamithan Camiinde çorba ikramı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her kesimden vatandaşına ulaşarak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Son olarak Abdülhamithan Camiinde kılınan sabah namazı sonrası cemaate ve vatandaşlara çorba ikram etti.

KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 11:47
Başkan Mahçiçek’ten Abdülhamithan Camiinde çorba ikramı

Vatandaşlar, cami avlusunda kurulan sofralarda çorbalarını yudumlarken Başkan Mahçiçek ile sohbet etme imkânı buldu.

Zaman zaman ilçemizin muhtelif yerlerinde çorba ikramlarımı daha önce de olmuştu. Sonbaharın yüzünü gösterdiği bu günlerde cami cemaatimize bir ikram yapalım istedik. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte çorba ikramlarımız farklı yerlerde devam edecektir.

Başkan Mahçiçek, “bizler çok güzel bir dinin ve geleneğin mensubuyuz. Paylaştıkça çoğalacağını ve bereketleneceğini bildiğimiz aşımız, aynı zamanda kardeşliğimizi de pekiştiriyor. Birlik ve beraberliğimize katkı olacağını bildiğimiz bu ikramlarımızı tadan kardeşlerimize afiyet olsun diyorum” dedi.

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