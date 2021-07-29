Başkan Mahçiçek’ten Ampute Sporculara malzeme Desteği
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Derneği Ampute Futbol Takımına malzeme desteğinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2021, 18:30
Daha önce de birçok kez amatör spor kulüplerine yardımda bulunan Başkan Mahçiçek’i, Ampute Sporcular ve Dernek Yöneticileri makamında ziyaret etti.
Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Mahçiçek, “gençlerimizin engel durumlarına rağmen hayata sımsıkı tutunup spor yapmaları, başarı elde etmeleri hepimiz için gurur verici ve örnek bir davranış. Kendilerini kutluyorum. Bizler elimizden geldiğince amatör spor kulüplerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Burdaki kulübümüze de karınca kararınca yardımlarımız oldu. İnanıyorum ki bu pırıl pırıl hayat dolu gençlerimiz güzel başarılara imza atacaklar.”
Başkan Mahçiçek, malzeme desteğinin bir kısmını sporculara bizzat takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.
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