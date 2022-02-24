Başkan Mahçiçek’ten bir eğitim müjdesi daha

Onikişubat ilçesine kazandırdığı eğitim yatırımlarıyla ‘öğrenci dostu başkan’ olarak bilinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrenci ve velilere bir müjde daha verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Başkan Mahçiçek, istişarelerde bulundu. Başkan Mahçiçek, elzem şekilde eksikliği hissedilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği Dumlupınar, Mevlana, Süleyman Şah, 5 Nisan, Ağcalı, Piri Reis, Hayrullah ve Akçakoyunlu Mahallelerine anaokulu yapılmak üzere Onikişubat Belediyesi olarak yer tahsisi yaptıklarını açıkladı. Onikişubat Belediyesi olarak ilçedeki okul sayısının arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, 1’i lise olmak üzere kırsal mahallelere 7 adet yurtlarıyla birlikte okul yaptıklarını anlatan Mahçiçek, birçok okulun yapılması için yer tahsisinde bulunduklarını ve yapımına da katkı sunduklarını belirtti.

“Amacımız, eğitim çıtasını daha da yükseltmektir”

Eğitimin her noktasına hizmet ve desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ülkemiz için hayati öneme sahip olduğuna inandığımız bir misyon üstlendik. O da eğitim ve öğretim yatırımları. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve onları yetiştirirken ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri için gereken bilgi ortamını sunmalıyız. Birçok eğitim projesini ilçemize kazandırdık ama çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki Onikişubat’taki her okulda mutlaka bir yatırım ve hizmet gerçekleştirmişizdir. Okullarda öğretmenler odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, spor sahaları, zemin çalışması gibi eğitim hizmetlerini hayata geçiriyoruz. Yaptığımız okul ve eğitim binalarını daha hesaba katmıyorum bile. Bu hizmetlerimiz ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamakta. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Onikişubat ilçemiz adından söz ettirmeye başladı. Bu başarıda belediyemizin eğitime sağladığı desteklerin de katkısının büyük olduğuna inanıyorum. Amacımız, öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmelerini sağlamak ve ilçemizdeki eğitim çıtasını daha da yükseltmektir” dedi.

Başkan Mahçiçek, Onikişubat ilçesinin Kahramanmaraş’ın en fazla eğitim kurumuna sahip ilçesi konumuna geldiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da eğitime verdiği desteklerden ötürü Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.