Başkan Mahçiçek’ten çocuklara müjdeli 23 Nisan mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı kutlama mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“TBMM, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncülüğünü yapmıştır”

“Sözlerime, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ederek başlamak istiyorum. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hâkimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncülüğünü yapmıştır. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum.

“Bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyoruz”

23 Nisan’ın, TBMM’nin açılış yıl dönümü olmasının yanı sıra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmesi oldukça anlamlıdır. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Bizler, her zaman çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de, Kahramanmaraş’ta ve Onikişubat’ta yaşamaları için kıymetli anne ve babaları ile halkımızdan aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Onikişubat Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, bütün projelerimizde merkeze alıyoruz. 23 Nisan vesilesiyle Onikişubat ve Kahramanmaraşlı çocuklarımıza bir müjde vermek isterim ki, memleketimize kazandırdığımız EXPO 2023’ü önümüzdeki yıl 23 Nisan’da tüm dünyanın hizmetine açacağız. EXPO 2023 Rekreasyon alanımızın çocuklarımızın doğa temelli gelişimi için önemli bir merkez olacağına inanıyor, burada çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyeceğimizi ifade ediyorum. Ayrıca EXPO’muzun açılışını gerçekleştireceğimiz 23 Nisan 2023 tarihinde, ülkemizin önemli kurumlarından biri olan TRT ile görüşmeler gerçekleştirerek, Uluslararası Çocuk Şenlikleri’ni 2023 yılında Kahramanmaraş’ımızda düzenlemek istiyoruz.