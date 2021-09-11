Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EXPO 2023 Sunumu

Büyükşehir Belediye Binasında yapılan toplantıya ilişkin belediyeden kamuoyuna yapılan bilgilendirmede aşağıdaki bilgilere yer verildi;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli İrade Meydanında halka seslenişinden sonra Büyükşehir Belediye Binasında yapılan toplantıya katılarak Expo 2023 sunumu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımızın dikkatle takip ettiği EXPO 2023 projemizde gelinen son noktadan, yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahseden Başkan Mahçiçek, sunum sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız sunumumuzu ilgiyle takip etti ve sorular sordu.

Cumhurbaşkanımızın şehrimize 2019 yılında duyurduğu EXPO 2023 projemizle, şehrimiz çağ atlayacak ve artık dünya kentleri arasında ismi anılacak” dedi.