Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Başkan Mahçiçek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde tüm milletimizin bayramını kutluyor, atalarımızı rahmetle anıyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Cumhuriyetimizin ilanıyla Türkiye için yeni bir dönem başlamış, bir milat olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlık mücadelesi vermiş bir ülkenin toprakları işgal altına alınmaya çalışılmış, vatan toprakları düşman devletler tarafından aralarında paylaşılmıştır.

Ülkemizi bölmeye ve kendi topraklarına katmaya çalışan düşmanlara karşı elbette Türkiye sessiz kalmayacak ve Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlığı için mücadelesini verecektir.

Milli Mücadele, Gazi Mustafa Kemal tarafından 1919’da başlatılmış, 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiştir.

Vatanımızın her karış toprağında canı, kanı ve emeği olan tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum.

Her türlü oyuna ve ülkemizi bölmeye çalışmalarına rağmen bugün dünyada söz sahibi olmayı başarmış güçlü bir Türkiye var. Her geçen gün ilerleyen, gelişen ülkemizde dışa bağımlılıklarımızdan kurtuluyor, sanayisiyle, savunmasıyla birçok alanda yerli üretimimizi kullanabiliyoruz.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak ve nesillerimize daha güçlü bir ülke bırakmak bizlerin en temel vazifesi. Sahip olduğumuz sorumluluğu bilerek üretimden ve gelişimden vazgeçmeden emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutlu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”