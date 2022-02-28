Başkan Mahçiçek’ten Deprem Haftası’nda önemli uyarı!

Türkiye’de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, önemli uyarılarda bulunurken, belediye olarak deprem afetinin etkilerini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı, “Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak idrak edilmektedir. Ülkemizle doğru orantılı şekilde yüksek riskli durumdaki Kahramanmaraş’ımızda olası bir deprem afetinde can ve mal kayıplarını en aza indirmek, yaşadığımız büyük acıları ve ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için 1-7 Mart Deprem Haftası’nı önemsiyorum.

“Türkiye’de ilk ve öncü olabilecek çalışmaya imza attık”

Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Kahramanmaraş’ımızda, doğa olaylarının afete dönüşmemesi, toplumsal acıların tekrar yaşanmaması için, daha önce defalarca belirttiğimiz bazı konuları bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Alican Kop’un destekleriyle hazırladığımız Türkiye’de ilk ve öncü olabilecek Kahramanmaraş Fay Zonu (KMFZ)’nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu isimli çalışmamızla, özellikle yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi noktasında derinlemesine bir araştırma yaptık. Hayati derecede öneme sahip olan deprem gerçeğini bir an olsun unutmamalıyız. Ayrıca, Onikişubat ilçemizde meydana gelebilecek afetlere hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla Acil Müdahale Ekibi oluşturduk. Bunun yanı sıra belirli aralıklarla AFAD’ın koordinatörlüğünde belediye personellerimizin eğitimine yönelik bilgilendirme çalışması yapmaktayız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza deprem felaketinden ve diğer doğal afetlerden uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”