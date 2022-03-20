Başkan Mahçiçek’ten Dünya Şiir Günü mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Kahramanmaraş’ın şiir ve şairin başkenti olduğunun altını çizen Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “Edebî eserlerin en eski türlerinden olan şiir, insanlık tarihi boyunca duygu, düşünce ve hayalleri etkili biçimde anlatmanın en önemli yollarından biri olmuştur. 1999 yılında UNESCO tarafından şiirlerle farkındalık yaratmak, ulusal, evrensel ve bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak amacıyla 21 Mart’ı Dünya Şiir Günü olarak ilan etmiştir. Şiir, biz Türk milletinin ruhuna ve duygusuna çok uygun bir sanat dalıdır. Okuması, yazması olmayan bir vatandaşımız, eğitimi olmamasına rağmen ruh zenginliğini yazıya dökerek derin anlamları olan şiirleri edebiyatımıza kazandırmıştır. Türk milletinin özünde, şiire ve sanata yatkınlık vardır.

‘Kahramanmaraş, şair ve düşünce adamlarını yetiştiren edebiyat şehridir’

Şiir okumayı, yazmayı, yayınlamayı teşvik etmeyi amaçlayan 21 Mart Dünya Şiir Günü, Kahramanmaraş’ımız için büyük önem taşımaktadır. Dünya Şiir Günü denildiğinde Kahramanmaraş’tan bahsetmemek kesinlikle mümkün olmayacaktır. Şiir, şair ve edebiyat denildiğinde ilk akla gelen Kahramanmaraş’ımız, tam anlamıyla bir neslin gelişimine katkı sağlayan şair ve düşünce adamlarını yetiştiren edebiyat şehridir. Başta Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere 7 Güzel Adam olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay gibi değerleri şairlerimiz, günümüz Türk edebiyatında ‘Maraş ekolü’nü oluşturmuştur. 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle hayatını kaybeden şairlerimizi rahmetle anıyor, yaşayan bütün şairlerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.”