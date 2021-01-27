Başkan Mahçiçek’ten hayırlı olsun ziyaretleri!

Başkan Mahçiçek, ilk ziyaretini AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan AK ve ekibine yaptı.



Buradan ayrılan Başkan Mahçiçek AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaza da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.





AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Feyzullah Eren Aşçı’yı da ziyaret eden Başkan Mahçiçek, AK Partinin genç üyelerine tecrübelerini paylaştı.



Başkan Mahçiçek son ziyaretini AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’a yaptı.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Aksu Habere verdiği röportajda yapılan ziyaretin önemine değindi.



Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek AK Kadrolara yapmış olduğu ziyaretler hakkında Aksu Habere açıklamalarda bulundu.