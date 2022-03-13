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Başkan Mahçiçek’ten hem anlamlı hem de sürprizli Tıp Bayramı mesajı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “En zor anımızda imdadımıza yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle düzenlediğimiz Umut Akyürek ve Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Sanat Müziği konserimize bütün sağlık çalışanlarımızı davet ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 17:15
Başkan Mahçiçek’ten hem anlamlı hem de sürprizli Tıp Bayramı mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mahçiçek, ‘Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ ayetine vurgu yaparak başladığı mesajında sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine vurgu yaptı.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi yerine getiriyor”

“Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart tarihini ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlamaktayız. ‘Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ diyen bir inancın sahipleri olarak, kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımız, en çaresiz hissettiğimiz anlarda ve yardıma muhtaç olduğumuz zamanlarda imdadımıza yetişiyor, hem kendi canımızı hem de sevdiklerimizi onlara emanet ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız, insan ve toplum sağlığını korumak için şartlar ne olursa olsun gece gündüz demeden kendi hayatlarından ödün vererek büyük bir fedakârlıkla çalışmaktadırlar.

“Onikişubat Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız”

Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir ecdadın evlatlarıyız. Bu anlayışla, Onikişubat Belediyesi olarak hem minnet duygumuzun bir ifadesi olması anlamında hem de hayatlarını kolaylaştırma ve fayda sağlama noktasında sağlık çalışanlarımıza karşı sorumluluk hissediyor, üzerimize düşen çalışmaları en iyi şekilde hayata geçiriyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti de kınıyorum. Bu anlamlı günde değerli sağlık çalışanlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek, onlara güzel bir akşam geçirmek adına düzenlediğimiz Umut Akyürek ve Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Sanat Müziği konserimize bütün sağlık çalışanlarımızı davet ediyorum. Sizleri 14 Mart’ta saat 20’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde buluşmak üzere selamlıyorum. Her yıl farklı bir hediye ulaştırdığımız doktorlarımızın büyük fedakârlıkla çalışırken sıcak bir çay bile içemediğini gördüğümüz için bu yıl termos kupa bardak göndermek istedik. Doğrusu sizler için ne yapsak az gelir, hakkınızı da kesinlikle ödeyemeyiz. Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yâd ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor, Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”

#Başkan Mahçiçek #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #14 Mart Tıp Bayramı
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