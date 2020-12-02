Başkan Mahçiçek’ten İl Başkanı Görgel'e ziyaret!

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Fırat Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Teşkilat binasında gerçekleştirilen programda Ak Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı Ve Onikişubat İlçesi Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Göreve yeni seçilen AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’e de başarı dileklerini ileten Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, daha öncede kente büyük hizmetlerinin olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Kahramanmaraş’ın gelişimi için bundan sonra neler yapabileceğimiz hususunda istişarelerde bulunduk” diyerek, birlikte daha büyük işler başaracaklarını belirtti.