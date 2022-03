Başkan Mahçiçek’ten İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Savaşı’nın manifestosu olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, İstiklal Marşı’nın ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“İstiklal Marşımız milli duruşun temel unsurudur”

“Yüce Türk milletimizin istiklalinin, istikbalinin ve milletinin, adeta azim ve kararlılığının sembolü olan Kurtuluş Savaşımızın manifestosu İstiklal Marşımız, en küçük bireyimizden en büyük bireyimize kadar ortak ses, ortak vicdan ve en kıymetli ortak değerimiz olmuştur. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan duygularımız, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli duruşun temel unsurudur. İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin verdiği beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan yeniden yazılması da mümkün olmayan bir marştır.

“Onikişubat Belediyesi olarak Mehmet Akif’in fikirlerini yaşatıyoruz”

Kadim Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan ecdadımızın torunları olan bizler, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edeceğiz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. Bu anlamda biz de Onikişubat Belediyesi olarak Mehmet Akif’in fikirleri yaşatmak ve gençlerimize aktarmak adına Safahat başta olmak üzere çeşitli kitaplarını şehrimizdeki büyük bir özveriyle öğrencilerimize ulaştırıyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, bu duygularla başta Onikişubat halkımız olmak üzere tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”