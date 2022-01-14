Başkan Mahçiçek’ten KMBGC’ye ziyaret!

Yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle kent basınına öncü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda bir ziyarette Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten geldi. Ziyarette Başkan Mahçiçek’i Başkan Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Öner, Mehmet Fiskeci ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz karşıladı. Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette kent gündemi hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulurken Başkan Mahçiçek, Başkan Deveboynu’na çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Deveboynu ise Başkan Mahçiçek’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

“BASIN HEM ÜLKEMİZ HEM DE ŞEHRİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaret sonrası konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları söyledi: “Türkiye’de ve Kahramanmaraş’ımızda kamuoyunu bilgilendirmekte noktasında emekleri olan basın mensubu arkadaşlarımızla beraber olduk. Bildiğiniz gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu bağlamda hem çalışan gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlamak hem de karşılıklı olarak sohbet etmek için bir araya geldik. Arslan Bey bize ev sahipliği yaptı. Bizde kendileriyle çok yakın bir zamanda görüşememiştik. Karşılıklı muhabbet etme imkânı bulduk. Kamuoyunu bilgilendirme görevi çok önemli bir görev. Biz bunun çok farkında değiliz ama zamanla gelişecek. Hem yazılı hem görsel basınımızın Kahramanmaraş için ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Umarım ki bu süre kısa olur. Kıymet anlanır. Bir kez daha basın mensuplarımızın gününü kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.”

“HANEFİ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ise, “Hanefi Başkanımızın ziyaretinden ötürü mutluluk duyuyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendileri bu özel günde bizleri yalnız bırakmadı. Hanefi Başkanımızla şehrimize dair hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İstişarelerde bulunduk. Başkanımızın yaptığı işler şehrimize her zaman örnek olmuştur. Kendilerine gazeteci arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Başkan Mahçiçek, KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu’na Expo 2023 plaketi takdim etti. Ziyaret çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla son buldu.