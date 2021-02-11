Başkan Mahçiçek’ten kurtuluş bayramı mesajı!

Mesajında Mahçiçek, “tarihimiz, şehitlerimizin kanlarıyla, vatanını mukaddes saymış atalarımızın cesaretiyle yazılmıştır” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

“Bu vatan, bu şehir atalarımızdan kalan en büyük mirastır bize. Bugün huzur ve güven içerisinde sokaklarında gezebiliyorsak kentimizin, atalarımızın canlarını feda etmesinin karşılığıdır.

Ne desek eksik olacak bir mücadelenin, savunmanın ve cesaretin örneği olan Kurtuluş Mücadelemiz, gelecek nesillerimize ilham olacak şanlı ve gururlu bir direniştir.

7’den 70’e herkesin aktif rol oynadığı mücadelemizde “Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülizar Olmaz!” diyen Maraşlılar, düşmana teslim olmak yerine kendi evlerini yakarak yurtlarını düşmana teslim etmemişlerdir.

İstiklâlin elde ediliş mücadelesinde yaşanan acılar, gösterilen insan üstü gayretler anlatılmakla bitmez. O gün her Maraşlı bir destan kahramanıdır. Altın harflerle yazılan bu destanda her bir Maraşlı’nın payı vardır. Açlık, soğuk ve teçhizat eksikliğine rağmen mücadeleye devam eden Maraş halkı, “Ya İstiklâl Ya Ölüm!” demiş, 11 Şubat 1920 tarihinde istiklâlini elde etmiştir.

Anadolu’da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk zaferidir aynı zamanda Maraş’taki kahramanlık destanı. Diğer şehirlere de örnek olmuş, Milli Mücadele’nin fitilini de ateşlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olmuştur.

Maraş halkı, şehirlerini düşman işgalinden kurtardıktan sonra Antep’in, Osmaniye’nin ve Haruniye’nin kurtuluşu için de yardıma koşmuşlardır..

Yapılan bu mücadele ve kazanılan zafer sonrasında, TBMM’nce mücadelede aktif rol oynamış kahramanların isminin istenmesi üzerine ‘Maraş’ta Milli Mücadeleye aktif olarak katılmayan tek bir fert dahi yoktur” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine 1925 yılında Maraş halkının tümünü temsilen şehre, İstiklâl Madalyası verilmiştir. Bu mücadele 1973 yılında verilen ‘Kahraman’ ünvanının kazanılmasına da vesile olmuştur.

Nereden nereye geldiğimizi bilmek milletimizin ve devletimizin bekası için elzemdir. Bu vesileyle her fırsatta kitap dağıtımlarımızda Kurtuluş Mücadelemizle ilgili kitapların basımına özellikle dikkat ediyor ve yeni nesle bu kutlu zaferi anlatıyoruz.

Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”