Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, okuma alışkanlığı kazanma noktasında kütüphanelerin önemini anlatarak başlayan Başkah Mahçiçek, “İnsanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesi için halkı bilinçlendirmek üzere, her yıl Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan haftayı, Kütüphaneler Haftası olarak kutlamaktayız. Bizler, ilk emri ‘Oku’ olan bir inancın mensuplarıyız. Bu anlamda kütüphaneler, bilgilenme ve okuma medeniyetimizin en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Bir diğer ifadeyle kütüphaneler, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin bir hazinesidir. Bu hazinenin niteliği ve çokluğu, bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültürel seviyesinin de en önemli göstergelerindendir. Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutan toplum olarak nitelendirilmektedir. ‘Bilgi Çağı’ ve ‘Bilgi Toplumu’nda en önemli özellik, bilginin ve bilgili olmanın bir güç kaynağı olarak görülmesidir. Bilgi Toplumu’nun insanı; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiyi kullanan ve edindiği bilgiler aracılığıyla öğrenme ve yaşam arasında ilişkiler kurarak yeni bilgiler üretebilen insandır. İnsan, kendi ürünü olan bilginin yine insanlığın hizmetine ve kullanımına sunulmasını amaç edindiği için kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri kurmuş ve bu merkezler yüzyıllar boyu bilim ve kültürü etkileyen en önemli kuruluşlar olmuştur, olmaya da devam edecektir. Çünkü bilgi merkezleri olan kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri toplumların hafızasıdır” dedi.

“650 BİNDEN FAZLA KİTABI OKURLARIYLA BULUŞTURDUK”

Onikişubat Belediyesi’nin çeşitli projelerle ilçeye kütüphaneler kazandırdığını ve eğitim yatırımlarına önem verdiğini belirten Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “Onikişubat Belediyesi olarak eğitim yatırımlarını önemsiyor, bu anlamda ilçemizin çeşitli lokasyonlarında ve hayata geçirdiğimiz projelerde bilhassa öğrencilerimizin kitaba ulaşımını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız hakkında bilgi vermek gerekirse, ilçe merkezine kazandırdığımız 7 Bilgi ve Kültür Evi’nde kütüphaneler oluşturduk. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizdeki 65 Bilgi ve Kültür Evimizde ise binlerce kitabın olduğunu kitaplıklar yaparak öğrencilerimizin eğitimine sunduk. Aynı zamanda talebe göre okullarımıza kitap desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Görev süremiz boyunca 7 yıllık süre zarfında 650 binden fazla kitap alarak, sadece ilçemizdeki değil, şehrimizin tamamında öğrencilere dağıttık. Bir yılda ortalama 100 bin kitap dağıtarak bu alanda diğer belediyeler arasında fark yarattığımıza inanıyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak eğitime kitap desteğimizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kütüphanecilerimiz olmak üzere, Kahramanmaraşlı kitapsever hemşehrilerimin Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor, bu haftanın ilimizde ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi daha da artmasını temenni ediyorum.”