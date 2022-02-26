Başkan Mahçiçek’ten Miraç Kandili mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Recep ayının 27’nci gecesinde kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Miraç gecesinin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Miraç; Peygamberimizin mübarek Recep ayının 27’nci gecesinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya kutsal yolculuğa yükselişidir. Bütün kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı kutlu bir zaman dilimi olan Miraç gecesi, bizlere inançlarımıza sımsıkı sarılmayı, bir ve beraber olmayı, yaşadığımız hüzünler ve zorluklar karşısında metanetli olmayı, bela ve musibetlere uğradığımızda her türlü tedbiri aldıktan sonra yüce yaratıcımıza güvenmeyi öğütler. İçinde, inananlar için müjde, hikmet, lütuf, aşk olan İsra ve Miraç ile Allah, insanlara hayati öneme sahip mesajlar vermiştir. Diğer mübarek gün ve gecelerimiz gibi Miraç hadisesi de ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden ve üstün ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğinin mutlak habercisi olmakla birlikte, kendine çeki düzen verme, yenileme, geleceğe ümitle bakma fırsatı vermektedir.”

“KUTLU YOLCULUĞUN MANEVİ DÜNYAYI AYDINLATMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Hem İslam âleminin hem de insanlığın zor günlerden geçtiğine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Hem ülke hem de insanlık olarak daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zor günlerden geçiyoruz. Böylesi anlamlı geceler, birlik ve beraberliğe, tüm gönüllerin insanlık için duaya durmasına vesile olacaktır diye temenni ediyorum. Allah’ın peygamberimize ve ümmetine sunduğu manevi bir lütuf olan miraç ile verdiği mesajın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız. Bu vesile ile Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” dedi.