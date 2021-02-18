Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

Başkan Mahçiçek, Peygamber Efendimiz’in hadisini hatırlatarak “duaların geri çevrilmeyeceği gecelerden bir gece olan Regaip Kandilinde, affa ve mağfirete mazhar olan kulllardan olmak temennisiyle” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

“Üç aylara girmenin huzuru içerisinde bugün de Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Rağbet eden manasına gelen bu gece de dualarımızın kabulünü diliyoruz. Bu gece aynı zamanda kendimizi denetleme ve değerlendirmemize vesile olmalı.

Tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin üç aylarını ve Regaip kandilini kutluyor, ülkemizin ve milletimizin barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum.”