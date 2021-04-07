Başkan Mahçiçek’ten Sağlık Haftası’nda Kutlama Mesajı

Başkan Mahçiçek, “sağlığın herşeyin üzerinde bir değer olduğunu hepimiz, yaşadığımız bu pandemi süreciyle daha da iyi anladık” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 07 Nisan Dünya Sağlık Günü, "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır. DSÖ, Dünya Sağlık Günü ve haftasının temasını “Evrensel sağlık” olarak belirledi. “Evrensel Sağlık” sloganı ile yürütülecek kampanya, tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almaları anlamına gelir.

Hükümetimiz döneminde, 2002 yılında 9 bin 685 sağlık kuruluşu-164 bin yatak sayısını, 2020 sonu itibariyle 35 bin sağlık kuruluşu, 1.538 hastane sayısına çıkarmışız. Salgın döneminde yeni açılan toplam 16 şehir hastanesiyle birlikte yatak kapasitesini artırarak 247 bin yatak kapasitesine ulaşmışız.

Yaşadığımız pandemi sürecinde de hepimiz ülkemizdeki sağlık sisteminin ne denli başarılı yürütüldüğünü müşahade ettik. Bu süreçte büyük fedakârlıklarla görevlerini ifa eden tüm sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum.

Artan korona virüs vakalarından dolayı tüm halkımıza hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Bu vakaları durdurmak hepimizin elinde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sağlıklı güzel günlerimize geri dönelim lütfen”.