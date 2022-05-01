Başkan Mahçiçek’ten şehit aileleri ve gazilere anlamlı ‘bayram’ ziyareti

Vatan toprağı ve bayrak uğruna şehit düşen kahramanların aileleri ile canını hiçe sayarak şehadete koşan gazilerin her zaman yanında olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu Ramazan Bayramı’nda da şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı. Onikişubat Kaymakamlığı’nın belirlediği ilçede ikamet eden 30 şehit ailesi ve gazilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nde bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Ramazan bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ve gazilerle gönülden sohbet eden Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu anlattı.

“Bu devlet her zaman yanınızda”

Bu bayram tüm ailelerle birlikte olmak istediklerini anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Tüm ailelerimizi tek tek ziyaret etme imkanımız maalesef yoktu, o yüzden hep birlikte olalım istedik. Eksiğimiz, noksanımız olursa bizleri uyarın, hakkınızı da helal edin ama Cenab-ı Hak biliyor ki bütün gönlümüzle sizlerle beraberiz. Bu devlet her zaman yanınızda elhamdülillah. Çocuklarınız en iyi şekilde eğitecek, onları okutacaksınız. Bu devletin yönetiminde çok daha iyi yerlerde olmaları gerekiyor. Bu ülke için, millet için feda-i can etmiş çocuklarınız var. Onların şefaatine Cenab-ı Hakk bizleri de ortak etsin, cennetinde hep birlikte olalım inşallah. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum, Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin İnşallah. Kazasız, belasız, sağlıkla sıhhatle önümüzdeki bayramlarda buluşmayı diliyorum. Gönüllerimiz bir inşallah. Sizler, bizler için ve ülkemiz için çok değerlisiniz. Cenab-ı Hakk biliyor ya Cumhurbaşkanımız da sizlere çok değer veriyor. O da güzel bir insan. Allah inşallah bu millete yardım eder, hainlere fırsat vermez, onları da Kahhar ismiyle kahreder İnşallah. Eksiğimiz, noksanımız var ama sizlerle bizleri cennette buluşturur inşallah” dedi.

“Başkanımızın bizlerin yanında olduğuna ben şahidim”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mahçiçek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karaman, “Canı gönülden söylüyorum Başkanımız yıllardır derneğimizle ya da ailelerle alakalı her çalışmada babacan tavrıyla elinden geldiğince kanunlar çerçevesinde gönlüyle, belediyesiyle ve personelleriyle bizlerin yanında olduğuna ben şahidim. Bu anlamda da Ramazan Bayramı dolayısıyla buraya geldiler. Sayın başkanımıza bu nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduk çünkü bu insanların çoğu zaman bir arada olmak, hatırlanmak ve bir tebessüme ihtiyaç duyuyor. Tüm ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Mahçiçek’in Onikişubat Belediyesi ve Onikişubat Kaymakamlığı’nın bayram hediyelerini şehit aileleri ve gazilere takdim etmesiyle sona erdi.

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