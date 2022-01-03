Başkan Nurlu, İl Afet Risk Azaltma Planının önemini anlattı
AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, Türkiye’nin deprem açısında oldukça aktif bir bölgede yer aldığını ifade ederek. 2021 Yılında 24 Bin Depremin Meydana Geldiğini Söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 16:23 03.01.2022, 16:46
Başkan Nurlu, İl Afet Risk Azaltma Planının önemini ve yapılan toplantıların verimliğini Aksu Haber’e anlatt
AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, Türkiye’deki tüm illerin İl Afet Risk Azaltma Planlarının tamamlandığını ifade ederek.
Bu toplantılarla Türkiye olarak afet riskinin azaltılması konusunda çok büyük bir adımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
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