Başkan Nurlu, İl Afet Risk Azaltma Planının önemini anlattı

Başkan Nurlu, İl Afet Risk Azaltma Planının önemini ve yapılan toplantıların verimliğini Aksu Haber’e anlatt



AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, Türkiye’deki tüm illerin İl Afet Risk Azaltma Planlarının tamamlandığını ifade ederek.

Bu toplantılarla Türkiye olarak afet riskinin azaltılması konusunda çok büyük bir adımı gerçekleştirdiklerini söyledi.



