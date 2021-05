Başkan Okay, 19 Mayıs Bayramı mesajı yayımladı

Başkan Okay, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu hatırlatarak geleceğin onlara emanet edildiğini söyledi.

Mesajında, Anadolu topraklarını parçalamak isteyen cihan devletlerine karşı başlatılan kurtuluş savaşını hatırlatan Başkan Okay, bu büyük mücadelenin temellerinin Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasıyla atıldığını belirtti. Bu anlamlı günün kutlanmasının önemine değinen Başkan Okay, gençlerin bu zaferin coşkusunu ilk günkü gibi yaşaması gerektiğini söyledi.

Başkan Okay, bu günün geleceğin teminatı gençlere armağan edildiğini ifade ederek mesajında şunları söyledi : “Tarih boyunca özgürlüğünü ve bağımsızlığını müdafaa eden aziz milletimiz, birinci dünya savaşı sonrasında da bu mücadelesini sürdürmüştür. Bağrından sayısız kahramanlar çıkaran bu millet, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kurtuluş savaşı ateşini alevlendirmiş ve tarihe unutulmaz bir not daha düşmüştür. Bu aziz milletin geleceği, teminatı ve istikbali gençlerdir. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceği gençlere emanet ederek bu önemi vurgulamıştır. Bu sebeple 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz de bu önemin farkındadır. Milletimizin ikbali, devletimizin istikbali için onlar da üzerine düşeni yapmaktadır. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması adına bizler de üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle, başta kurtuluş savaşı şehitlerimiz olmak üzere, devletimiz, milletimiz ve istikbalimiz için şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”