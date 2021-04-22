Başkan Okay: 23 Nisan Bayramı kutlu olsun

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 13:54
Başkan Okay: 23 Nisan Bayramı kutlu olsun

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini olmuştur. Milli egemenliğin ilan edildiği ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak da armağan edilmiştir. Sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz. Devletimizin tüm çabası, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye oluşturmaktır. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Nisan 2021
İmsak 04:13
Güneş 05:41
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:21
Yatsı 20:43
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P