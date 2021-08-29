Başkan Okay: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 13:57
Başkan Okay: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyen aziz Türk milletinin büyük bir kurtuluş savaşı destanına imza attığını kaydeden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Büyük bir cihan harbinden çıkmış ve üzerinde yok edilme planları yapılan milletimiz, destansı bir mücadele ortaya koyarak kurtuluş savaşına imza atmıştır. Bu savaşı, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tüm fertleriyle gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığından ödün vermeyeceğini dünyaya haykıran milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak ilelebet var olacağını dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyet’i ve onun değerlerini korumak bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, kurtuluş mücadelesi kahramanlarımız ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #30 Ağustos Zafer Bayramı
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