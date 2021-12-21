Başkan Okay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı!

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okay, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Okay, haber kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Musa Çifçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Okay, her bir fotoğrafın ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce de AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde seçimini yaptı.

Yüce, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" spor kategorisinde ise Musa Çifçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yüce, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.