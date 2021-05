Başkan Okay, asfalt çalışmalarını inceledi

İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarımızda asfalt çalışmalarımız devam edecek.” Dedi. Hafta sonu yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asfalt döküm işlemi ile ilgili ekiplerden bilgiler aldı. Asfalt plentinde incelemelerde bulunan Başkan Okay, günlük asfalt döküm raporları ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Başkan Okay, sahaya çıkarak asfalt ekiplerini de ziyaret etti.

Karaziyart ve Sanayi bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Okay, inceleme sonrasında şunları söyledi: “Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hafta sonları ekiplerimiz bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Asfalt plentimiz yoğun bir şekilde asfalt üretiyor. Ekiplerimiz bu asfaltları ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırıyorlar. Vatandaşlarımızın rahat ve güzel bir ulaşım sağlaya bilmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”