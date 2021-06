Başkan Okay, bakırcı esnafını ziyaret etti

Pandemi döneminde zor günler yaşayan esnafları ziyaret etmeyi sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bakır eşya üretimi yapan esnafı ziyaret ederek hasbihal etti. Kahramanmaraş’ın bakır işlemeciliğinde lider konumda olduğunu hatırlatan Başkan Okay, ortaya konulan ürünlerin kalitesine dikkat çekti. Bu kaliteli ürünlerin dünyaya pazarlandığını söyleyen Başkan Okay, bu alanda Kahramanmaraş’ın önemli bir konumda olduğunu hatırlattı.

Okay, esnaf ziyareti sonrasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımız her alanda olduğu gibi bakırcılık alanında da üretim üssü konumundadır. Özellikle ilçemizde bulunan bakır eşya imalathaneleri çok kaliteli ve özel işler çıkarmaktalar. Pandemi dolayısıyla zor günler yaşayan esnaflarımız yavaş yavaş eski günlerine dönmekteler. Hem mutfak gereci hem de hediyelik eşya olarak üretilen bakır işleri tarihi önemine yeniden kavuşmuş durumda. İnşallah bu ilgi esnafımızın işlerine yansıyacak ve daha güzel işler yapacaklar. Bu bağlamda Kahramanmaraş’ımız bu kültürü gelecek nesillere aktarma adına da büyük gayret gösteriyor. Bizler bu güzel sanatların kaybolmaması adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün tarihi kapalı çarşımız bu anlamda büyük bir vazife üstlenmektedir. Şehrimize gelen vatandaşlarımıza burada üretilen el emeği, göz nuru işler sunulmaktadır. Ben Pandeminin sona ermesiyle turizm de büyük hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum. Bu hareketlilik şehrimizin bu güzel değerlerine olan ilgiyi de artıracak. Bu sürecin sona ermesini sabırla bekleyen esnaflarımızın da her zaman yanındayız. Onlar adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”