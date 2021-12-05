Başkan Okay basketbolcu gençlerle bir araya geldi
Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay basketbolcu gençlerle bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 16:45 05.12.2021, 16:49
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile basketbola ilgisi olan gençlere meydan okuyan başkan okay gençlik merkezinde sporcularla buluşarak sözünü tuttu
Isınma turundan sonra gençlerle maça başlayan okay, daha sonra gençlere tatlı ikramında bulundu
Etkinliğin ardından aksu habere özel açıklamalarda bulunan başkan okay, “gençlerimizin spor kabiliyetlerini arttırmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.
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