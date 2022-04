Başkan Okay bayram öncesi trabzon caddesi esnafını ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi ile birlikte zor günlerin geride kaldığını söyledi. Trabzon caddesinin önemine değinen Başkan Okay, bu caddenin hareketli ve canlı olmasının Dulkadiroğlu’na büyük değer kattığını anlattı. Başkan Okay, sohbetinde şu hususların altını çizdi: “Her teravih namazı sonrasında kıymetli vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Trabzon caddesinde bayrama hazırlanan esnaflarımızla ve alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Pandeminin getirdiği birçok zorlukla mücadele eden esnafımız için inşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Malum pandemi konusunda arzu edilen noktalara geldik. Esnafımız bu süreçte çok zorluklar yaşadı. Mübarek Ramazan ayını uğurlama aşamasındayız. Ramazan bayramı öncesinde de vatandaşlarımız alışverişleriyle çarşılarımızı şenlendiriyor. Özellikle Trabzon caddesi ve kapalı çarşı civarı alışveriş konusunda çok hareketli. Gerek tarihi değeri, gerekse de konumuyla vatandaşlarımızın birinci tercihi oluyor. Bu alanlar Dulkadiroğlu’na büyük değer katıyor. Ayrıca sohbet etme imkanı bulduğumuz vatandaşlarımızın iyi niyet temennileri bizleri ayrıca memnun etti. Onların her şeyin en iyisine layık olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın her konuda en kaliteli hizmeti alması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”