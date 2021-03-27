Başkan Okay, Berat Kandili mesajı yayımladı

Berat Kandili’nin kötülüklerden arınma ve mağfiret dileme gecesi olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Bizler için büyük bir şükür vesilesi olan mübarek Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, dargın gönülleri birleştirme, kin ve nefretten uzaklaşma için bir kapıdır. Manevi huzurumuzun baş tacı Ramazan-ı Şerif’i müjdeleyen bu güzel geceyi, Rabbimizin huzurunda, arınma, tazelenme ve günahlardan kurtuluşun bir vesilesi olarak görmeliyiz. Ben bu vesileyle, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandili´ni tebrik ediyor, birlik, beraberlik, barış ve huzur dolu bir Ramazan ayına hep birlikte ulaşmayı yüce rabbimden niyaz ediyorum.”