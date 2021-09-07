Başkan Okay Bertiz ziyaretlerini sürdürdü

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesi ziyaretlerini Yenipınar, Hacı Eyüplü, Bahçeli, Budaklı ve Çobanlı mahalleleriyle sürdürdü.

KAHRAMANMARAŞ 07.09.2021, 17:00
Başkan Okay Bertiz ziyaretlerini sürdürdü

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, yeni yapılacak projeler hakkında da bilgiler aldı. Bertiz bölgesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Okay, ziyaretler sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bertiz bölgemizde yaptığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın başında yol ve alt yapı çalışmaları gelmektedir. Son yapılan çalışmalarımızla bu konuda önemli bir noktaya geldik. Bu çalışmaları yerinde incelemek adına mahalle mahalle Bertiz bölgemizi geziyoruz. Vatandaşlarımızla hasbihal edip onların taleplerini dinliyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.”

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #Bertiz bölgesi #Aksu Haber #aksu tv haber
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