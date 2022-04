Başkan Okay bu iftar yemeğiyle gönülleri fethetti

Bu bireylerin her birinin birbirinden kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Okay, “Bu kardeşlerimiz gönüllerimizin sultanı, başımızın tacıdır. Onlarla bu güzel iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” dedi. Yoğun programlarına özel bir iftar programı için ara veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın güzel insanlarıyla bir araya geldi. Engelli ve özel bireylerle sohbet eden Başkan Okay, bu davranışıyla adeta gönülleri fethetti. Program sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Okay, şunları aktardı: “Kahramanmaraş’ta bilinen, çok sevilen bu özel kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Onlar her türlü duyguyu en saf ve temiz şekilde yaşıyorlar. Onların mutlu olması adına tüm şehrin de büyük bir çaba harcadığını görüyoruz. Gerek esnaflarımız, gerekse de cadde de yürüyen vatandaşlarımız onlarla ilgileniyor ve sevgi gösteriyor. Bu onları çok mutlu ediyor. Tüm şehrin bu özel insanlara sahip çıkması bizlere ayrıca gurur veriyor. Bugün bizler de onlarla bir araya gelerek sevgilerine talip olduk. Bu güzel iftar sofrasında onların mutluluğunu paylaşmak bizler için önemlidir. Her zaman ve her yerde onlarla birlikteyiz. Bu güzel insanları korumak ve kollamak bizlerin görevidir. Ben onlara sevgi ve saygı gösteren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”