Başkan Okay, çalışmaları yerinde inceledi
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeniyurt, Çınarlı ve Doğanlıkarahasan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Okay, devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesini mahalle mahalle gezmeye devam ediyor. Mahallelere yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Okay, ziyareti sonrasında şunları söyledi: “Kıymetli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Onların fikirleri ve görüşleri bizler için son derece önemlidir. Bugün Yeniyurt, Çınarlı ve Doğanlıkarahasan mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın bizlere olan güveni ve inancıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun hedeflediğimiz çalışmalara bir bir ulaşıyoruz. İnşallah bölgemizin kalkınması, gelişmesi ve daha iyi konuma gelmesi adına ortaya koyduğumuz çalışmaları büyük bir özveriyle sürdüreceğiz. Ben bu ziyaretlerimizde bizlere ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”
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