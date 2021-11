Başkan Okay'dan 10 Kasım mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Okay, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında şunları söyledi: “Cihan harbi ile sarsılan ve parça parça olan aziz Türk milletini yeniden bir araya getirerek ayağa kaldıran büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Stratejik öngörüleri ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Atatürk, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği, dünya siyasetini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki dehasıyla dünya kamuoyunun saygısını kazanmıştır. Bugünün Türkiye’si Atatürk’ün çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Her alanda başarıyı yakalamış ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkan nesiller yetiştirmiştir. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, şükran ve saygı İle anıyorum.”