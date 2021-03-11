Başkan Okay'dan 12 Mart mesajı!

Başkan Okay, İstiklal Marşı’nın bir diriliş destanını anlattığını dile getirerek “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurtuluş savaşı ruhunun İstiklal Marşı ile adeta vücut bulduğunu dile getirerek mesajında şunları söyledi: “Cihanın sardığı vatanımızda ortaya konulan kurtuluş savaşının manevi bir hitapla kaleme dökülmüş halidir İstiklal Marşı. Bu destansı mücadeleyi dizelere döken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız ile milli mücadelenin ve milli iradenin hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı olduğunu dile getirmiştir. Şimdiki nesilde olduğu gibi, bundan sonraki nesillerin de İstiklal Marşı’nı ve yazıldığı ruh halini iyi anlaması gerekmektedir. Milli Şairin özlemini duyduğu Asım’ın nesli olabilmek için devletine, milletine, dinine ve vatanına bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum.”