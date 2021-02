Başkan Okay'dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı!

Başkan Okay, “Kurutuluş Savaşı ruhuyla geleceği inşa ediyoruz” dedi. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin önemli bir milli birlik ruhu oluşturduğunu kaydetti. Bu ruhu sonsuza dek koruyacaklarını dile getiren Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Tarihimizden aldığımız güç, imanımızdan aldığımız inanç ve atalarımızdan aldığımız gayretle geleceğe yürüyoruz. Bu güç, inanç ve gayret atalarımıza 12 Şubat Kurtuluş Gününü yaşatmıştır. Bizler de onlardan aldığımız bu başarıyı sürdürme adına gece gündüz çalışmaktayız. 22 gün 22 gece süren bu destansı mücadele bugün bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. O günün şartlarında, düşmanın teknik ve fiziki üstünlüğüne rağmen kazanılan zaferler, bizlere başaramayacağımız hiçbir proje ve çalışma olmadığını göstermektedir. Tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olan milletimiz o gün küllerinden yeniden doğmuş ve 12 Şubat ruhunu oluşturmuştur. Bizler bugün bu ruhla hareket ederek ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi ihya ve inşa ediyoruz. Bu ruh 15 Temmuz’da tankların önünde durmuş, Suriye operasyonlarında bir kalkan gibi kullanılmıştır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenler, milletimizi ayrıştırmak isteyenler de bu ruhun farkındadır. Bu gayret ve inançla milletimiz adaletin timsali olmaya devam edecektir.” HER EVLADI KAHRAMANDIR BU ŞEHRİN “Atalarımız kurtuluş mücadelesiyle Kahramanlık unvanını ve istiklal madalyasını şehrimize armağan etmiştir. Bu unvan ve madalya bugün bu topraklarda yaşayan her bir bireyin göğsünde gururla durmaktadır. Onların bu armağanına sahip çıkma adına üzerimize düşeni daima yapmalıyız. Bugün ortaya koyduğumuz tüm projelerde bu ruhu taşıyan izler bırakıyoruz. Gelecek nesillerimizin aynı inanç ve gayretle yetişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Tarihimizi gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmak ve yaşatmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz.”

PANDEMİ DÖNEMİNİ DE KURTULUŞ MÜCADELESİ GİBİ YAŞAMALIYIZ

“Bugün pandemi dolayısıyla buruk bir şekilde kutladığımız kurtuluş günümüzü yeniden coşkuyla kutlayacağız. Bu pandemi sürecinde de bir nevi kurtuluş mücadelesi verdiğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Atalarımızın yaptığı gibi kendimizi, memleketimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Mücadelesi şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün bir çok coğrafyada hem ülkemiz, hem İslam alemi ve mazlumlar için gayret sarf eden tüm silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve imanımızı her zaman güçlü kılsın.”