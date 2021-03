Başkan Okay'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı!

Başkan Okay, tüm sağlık çalışanların tıp bayramını kutladığı mesajında şunları söyledi: “Özellikle pandemi sürecinde ön saflarda mücadele eden tıp çalışanlarımıza olan minnetimizi dile getirmek istiyorum. Bu zorlu süreçte büyük fedakarlıklar yaparak toplum sağlığı için mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bizlerde onların bu süreçte yanında olarak manevi desteğimizi sürdürüyoruz. İnşallah onların gayreti ve çabalarıyla bu süreci de aşacağız. Ben bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Pandemi sürecinde şehit olan tıp çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Her zaman ve her koşulda sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”