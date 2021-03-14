Başkan Okay'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2021, 14:56
Başkan Okay, tüm sağlık çalışanların tıp bayramını kutladığı mesajında şunları söyledi: “Özellikle pandemi sürecinde ön saflarda mücadele eden tıp çalışanlarımıza olan minnetimizi dile getirmek istiyorum. Bu zorlu süreçte büyük fedakarlıklar yaparak toplum sağlığı için mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bizlerde onların bu süreçte yanında olarak manevi desteğimizi sürdürüyoruz. İnşallah onların gayreti ve çabalarıyla bu süreci de aşacağız. Ben bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Pandemi sürecinde şehit olan tıp çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Her zaman ve her koşulda sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kayserispor
|28
|31
|16. Kasımpaşa
|28
|30
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. İstanbulspor
|26
|47
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Ümraniye
|26
|37
|10. Bandırmaspor
|26
|35
|11. Bursaspor
|25
|34
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|28
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|28
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Levante
|27
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|33
|10. Celta de Vigo
|26
|33
|11. Granada
|26
|33
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20