Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı!

Başkan Okay, 15 Temmuz gecesi millet iradesinin tecelli ettiğini hatırlatarak, “Demir yürekli insanlar, çelik zırhlı tankları yendi” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz günü tüm vesayet odaklarından kurtulduğunu hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hain terör örgütü FETÖ’nün tüm planlarının 15 Temmuz’da suya düştüğünü söyledi. Devleti içten saran bu hain örgütün, 15 Temmuz günü milletin canına kastettiğini hatırlatan Başkan Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde millet iradesinin tecelli ettiğini dile getirdi. Her türlü zırhlı araca göğsünü vatan için siper eden şehitleri hatırlatan Başkan Okay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bu şekilde anlamlandığını aktardı. Başkan Okay, 15 Temmuz ile ilgili mesajında şunları söyledi: “Tarih boyunca defalarca darbelere maruz bırakılan milletimiz, darbelerin getirdiği zorlukları ve vesayeti bildiği için 15 Temmuz’da iradesine sahip çıktı. Milletimizi inancı üzerinden yıllarca sömüren bir terör örgütü, devletimizin içerisine yuvalanarak hainlik peşine düşmüştü. Bu yapı 15 Temmuz’da milletin dinini, imanını ve tüm maneviyatını çiğnemiştir. Milletin aziz bildiği, peygamber ocağı olarak gördüğü silahlı kuvvetlerimizi kullanarak milletimize saldırmıştır. Malazgirt fethini, İstanbul fethini, Kurtuluş Savaşı ruhunu sinesinde taşıyan bu millet, 15 Temmuz’da da şahlanmış ve bu hainlere dersini vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz tüm vesayet odaklarından kurtulmuş ve zincirlerini kırmıştır. Onlarca şehit bunun kanıtı ve adeta anıtıdır. Bu milletin içerisinde öyle bir ruh vardır ki o ruh kendisine yapılacak kötülüğü asla affetmez. Kahramanmaraş’ı kahraman yapan da bu ruhtur. Gaziantep’i Gazi, Şanlıurfa’yı Şanlı yapan bu ruhtur. Bu öyle bir ruhtur ki Yunan’ı İzmir’den denize döker, Kandil’de PKK’nin üzerine bomba olup yağar. O yüzden bu milletin inancı, milli değerleri ve kültürü üzerinden oyun kurmak isteyenler şunu bilsinler, ‘Bu millet kendisine yapılan kötülüğü asla unutmaz ve affetmez’. 15 Temmuz sonrasında devletimizin ortaya koyduğu istikrar ve dünyada söz sahibi olan lider ülke olma azmi de bu ruhtan gelmektedir. Zaman zaman gündeme getirilen darbe söylemleri beyhude bir çabadır. Bu ülkede darbe girişiminde bulunacak hainlerin sonu ortadadır. Milletimizin birliği ve dirliği buna müsaade etmeyecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”