Başkan Okay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Başkan Okay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenmeye ve büyümeye devam edecek” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı olarak coşku içinde kutlandığını hatırlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği noktayı ifade eden Başkan Okay, ülkemizin her alanda gücüne güç kattığını söyledi. Bu güçlenmenin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Okay, 29 Ekim mesajını şu şekilde sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu hedeflerini bir bir gerçekleştiren ülkemiz, yeni ve güçlü yapısıyla ilelebet payidar kalmayı sürdürecektir. Kendine 2023, 2053 ve 2071 gibi büyük vizyon ve hedefler koyan devletimiz, hak ettiği konuma gelmek için büyük çaba ve gayret içerisindedir. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Millet olarak devletimizin her zaman yanındayız. Ben Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakarca mücadele eden gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.”