Başkan Okay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “İnsanlığın yarısını, kalplerimizin, gönüllerimizin, hayallerimizin tamamını oluşturan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik diyorum. Bugünün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. ‘Cennet annelerin ayağı altındadır.’ diyen bir dinin mensupları olarak, kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizle, her bir ferdi kahraman olan hemşerilerimizin, iyi gününde de, kötü gününde de daima yanındayız. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz, kız çocuklarımız olan tüm hanımefendilerin tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”