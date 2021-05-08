Başkan Okay'dan Anneler Günü mesajı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Anneler Günü dolasıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 12:33 08.05.2021, 12:42
Başkan Okay, anneler günü mesajında, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Bireyin kendisini yetiştirmesinde, topluma faydalı olmasında annenin rolü büyüktür. Bizleri sevgisiyle kuşatan annelerimiz, hayatın her alanında bizlere adeta zırh olmaktadır. Bu vesileyle, öncelikle üzerimde büyük emeği olan annemi ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı ve rahmetle anıyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.”
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