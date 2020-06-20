Başkan Okay'dan babalar günü mesajı!

Başkan Okay, ailelerinin refahı ve huzuru için büyük çaba harcayan tüm babaların babalar gününü kutladı.

Aileyi ayakta tutan ve topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde en önemli unsurun baba olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Toplumda aile, aile içerisinde de baba çok önemlidir. Bireyin yetişmesinde ve topluma kazandırılmasında baba çok önemli bir rol oynamaktadır. İçerisinde bulunduğu hiçbir zorluğu aileye aktarmaz ve ailesinin geçimini en hassas şekilde yerine getirir. Bu sebeple baba toplumumuzun en önemli parçasıdır.

Kendisinden önce ailesini düşünen, ailesinin ve milletinin geleceği için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”