Başkan Okay'dan Ballıca mahallesinde esnaf ziyareti
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ballıca mahallesinde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti.
KAHRAMANMARAŞ 24.08.2021, 10:14 24.08.2021, 10:52
Esnaf ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ballıca mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla istişareyi önemsediğini dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Her fırsatta bölgemizde faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Onların her türlü görüşü bizler için son derece önemlidir. Pandemi döneminin zorluklarını atlatan esnafımızın yüzünün gülmesi bizleri çok mutlu ediyor. Biz her zaman onların yanındayız. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi adına onların ortaya koyduğu fikirleri de her zaman önemsedik. Esnafımızın bizlere olan sevgisi ve muhabbeti de ayrıca önemli. Ben tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlı günler diliyorum.”
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